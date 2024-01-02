Важное 02 января 2024, 11:48 Сход авиационного снаряда произошел в Воронежской области Губернатор Гусев сообщил об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области

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Утром 2 января в Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители области, сегодня в Острогожском районе зафиксировали аварийный сход боеприпаса. Предварительно, есть разрушения в семи домовладениях, обошлось без пострадавших. На месте работает оперативная группа, информацию уточняем», — написал он.

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Гусев отметил, что жителей некоторых улиц поселка Петропавловка перевезли в пункты временного размещения.

«После обеспечения безопасности проведем оценку причиненного ущерба. Поставим коллегам задачу решить вопрос со строительством нового жилья и выплатами компенсаций в максимально короткие сроки. В стороне никого не оставим, прошу всех сохранять спокойствие», — добавил глава региона.

Пресс-служба Минобороны также подтвердила, что над Петропавловкой произошел нештатный сход боеприпаса. В ведомстве сообщили о шести поврежденных домах, на месте начала работу специальная комиссия по оценке ущерба.

Telegram-канал Baza уточнил, что утром во вторник жители Петропавловки услышали сильный взрыв. По информации источника, повреждения получила целая улица, отметил RT.