02 января 2024, 11:48
Сход авиационного снаряда произошел в Воронежской области
Губернатор Гусев сообщил об аварийном сходе боеприпаса в Воронежской области
Утром 2 января в Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители области, сегодня в Острогожском районе зафиксировали аварийный сход боеприпаса. Предварительно, есть разрушения в семи домовладениях, обошлось без пострадавших. На месте работает оперативная группа, информацию уточняем», — написал он.
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Гусев отметил, что жителей некоторых улиц поселка Петропавловка перевезли в пункты временного размещения.
«После обеспечения безопасности проведем оценку причиненного ущерба. Поставим коллегам задачу решить вопрос со строительством нового жилья и выплатами компенсаций в максимально короткие сроки. В стороне никого не оставим, прошу всех сохранять спокойствие», — добавил глава региона.
Пресс-служба Минобороны также подтвердила, что над Петропавловкой произошел нештатный сход боеприпаса. В ведомстве сообщили о шести поврежденных домах, на месте начала работу специальная комиссия по оценке ущерба.
Telegram-канал Baza уточнил, что утром во вторник жители Петропавловки услышали сильный взрыв. По информации источника, повреждения получила целая улица, отметил RT.
Минобороны РФ
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