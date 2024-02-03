Происшествия 03 февраля 2024, 00:00 Жителей Свердловской области предупредили о разбуженном медведе Freepik

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Жителей в Артемовского городского округа Свердловской области призвали к осторожности в связи с возможным появлением разбуженного медведя. Об этом написал глава муниципалитета Константин Трофимов в своем Telegram-канале.

«Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе. Будьте бдительны и осторожны», — заявил Трофимов.

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Ранее сообщалось, что в ходе работ в Алапаевском районе Свердловской области лесорубы случайно разбудили медведя из спячки.

В ноябре 2023 года дикий медведь напал экологического активиста в польском лесничестве «Лутовиска» и чуть не растерзал его. Мужчина получил множественные рваные раны. Пострадавшего отправили в больницу.