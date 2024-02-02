Происшествия 02 февраля 2024, 22:42 Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки на Урале Медведь проснулся от работы лесорубов в Свердловской области Freepik

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Лесорубы случайно разбудили медведя из спячки в Свердловской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Артемовского городского округа Константин Трофимов.

По слова Трофимова, сейчас в округе объявили предупреждение. Местных жителей попросили быть более внимательными, чтобы избежать встречи с опасным хищником.

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«Руководство Бобровского охотничьего хозяйства предупреждает жителей о появлении медведя в Артемовском районе. Будьте бдительны и осторожны, — отметил он.

Медведь ранее задрал сотрудника кафе на окраине города Вязьмы. Мужчина упал на клетку с диким животным во время очистки крыши здания от снега. После этого зверь напал на него и нанес смертельные раны.

Один из местных жителей рассказал «360», что владелец кафе держал в клетке медведицу по кличке Маша для того, чтобы привлекать внимание посетителей заведения. Животное находилось в тесном вольере не один год.