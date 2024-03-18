Происшествия 18 марта 2024, 22:41 Жителей села Белгородской области эвакуировали из-за опасности взрыва Жителей села Белгородской области эвакуировали из-за взрывоопасного предмета РИА «Новости»

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В селе Введенская Готня Ракитянского района Белгородской обнаружили взрывоопасный предмет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, к извлечению и обезвреживанию опасного предмета саперы Министерства обороны приступят во вторник утром. В дальнейшем его отправят на полигон для уничтожения.

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В целях безопасности часть жителей села эвакуировали в местный дом культуры, а других предупредили о сложившейся ситуации. Покинутые населением дома взяли под охрану бойцы муниципального отряда самообороны.

В результате обстрела с помощью дрона-камикадзе поселка Горьковский в Белгородской области погиб мирный житель. Кроме того, из-за атаки со стороны украинских боевиков два человека получили ранения. У пострадавшего мужчины проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.