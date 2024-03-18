Происшествия 18 марта 2024, 22:00 Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область ВСУ обстреляли Грайворонский округ Белгородской области

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В результате обстрела с помощью дрона-камикадзе поселка Горьковский в Белгородской области погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за атаки со стороны украинских боевиков два человека получили ранения. У пострадавшего мужчины проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму. Раненых доставили в городскую больницу Белгорода. Пациентам оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

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В Грайвороне от прямого попадания снарядов загорелись два дома и один автомобиль, также повреждения получили два автомобиля и 11 частных домовладений. Окна оказались выбиты, осколки снаряда повредили кровли, фасады и заборы.

Глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что за прошлую неделю в регионе при обстрелах ВСУ погибли 11 человек. Еще 82 человека пострадали, состояние девяти из них оценили как тяжелое, но стабильное.