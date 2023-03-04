Происшествия 04 марта 2023, 03:53 Жителей Сахалина предупредили об опасности схода снежных лавин МЧС: лавинная опасность объявлена в десяти районах Сахалина РИА «Новости»

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МЧС объявило о лавинной опасности в десяти муниципалитетах Сахалина в период с 4 по 6 марта. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Сход лавин 4 марта ожидается в четырех районах.

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«Четвертого марта лавиноопасно на территории Анивского, Невельского, Холмского, Долинского районов и в городе Южно-Сахалинске (склоны Мицульского и Сусунайского хребтов, окрестности села Санаторный и села Синегорск)», — сказано в сообщении регионального главка МЧС.

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Информацию о грядущем сходе лавин подтверждает противолавинный центр Сахалинского управления Росгидромета. Сход снежных масс прогнозируется 5 и 6 марта в Холмском, Долинском, Анивском, Невельском, Александровск-Сахалинском, Углегорском, Смирныховском, Томаринском, Макаровском районах. Также лавинная опасность ожидается в Южно-Сахалинске.

Лавинная опасность объявлялась в двух районах Сахалина 13 и 14 февраля. Под угрозой схода снега оказались Холмский и Невельский районы.

Ранее в Сочи с гор сошла лавина и повредила местные коммуникации. В связи с этим мэр города Алексей Копайгородский объявил о введении режима ЧС на месте схода снежной массы.