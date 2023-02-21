Происшествия 21 февраля 2023, 17:49 Локальный режим ЧС объявили в Сочи из-за схода лавины

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Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил о введении режима ЧС на месте, где сошедшая с гор лавина повредила коммуникации. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал мэра города.

Лавина сошла накануне, 20 февраля. На место сразу выехали специалисты и сотрудники экстренных служб. Пострадавших нет, а инженерную инфраструктуру обещают восстановить уже к концу дня.

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«На месте, где вчера, 20 февраля, сошла лавина, ввели локально режим ЧС. Работают все наши экстренные и аварийные службы», — написал Алексей Копайгородский.

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