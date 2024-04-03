Подмосковье 03 апреля 2024, 18:42 Подмосковных спасателей задействовали в ликвидации прорыва плотины в Чехове ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Работники «Мособлпожспаса» ликвидируют прорыв плотины в Чехове. Работы начались 2 апреля и продолжаются 3 числа.

Жители деревни Радутино обратились в правительство Московской области с просьбой остановить отток воды из пожарного водоема.Спасатели оперативно выехали на место происшествия и организовали сооружение временной дамбы.

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«Они изготовили и установили обрешетку и с помощью мешков с песком начали восстанавливать место прорыва плотины. В настоящие время специалисты уложили около 200 мешков с песком, благодаря чему удалось сбавить поток воды», — отметил заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

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