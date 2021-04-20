Жителей общежития эвакуировали после обрушения стены в Челябинской области

Стена общежития рухнула в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что здание находилось в аварийном состоянии, но жильцов не расселяли. Сейчас всех людей эвакуировали. Они временно расположились в школе неподалеку. Рухнувшее здание было построено 65 лет назад.

Ранее в Нижегородской области в жилом доме взорвался газ. Четыре квартиры обрушились, под завалами был обнаружен ребенок.