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    20 апреля 2021, 15:31

    Жителей общежития эвакуировали после обрушения стены в Челябинской области

    Дарья Морозова

    Стена общежития рухнула в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Уточняется, что здание находилось в аварийном состоянии, но жильцов не расселяли. Сейчас всех людей эвакуировали. Они временно расположились в школе неподалеку. Рухнувшее здание было построено 65 лет назад.

    Ранее в Нижегородской области в жилом доме взорвался газ. Четыре квартиры обрушились, под завалами был обнаружен ребенок.