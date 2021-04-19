Газ взорвался в доме в Нижегородской области. Под завалами могут быть люди

В Нижегородской области в жилом доме взорвался газ, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Четыре квартиры обрушились, под завалами может находиться ребенок.

Взрыв прогремел в трехэтажном доме по улице Новоселова в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района.

«Наши подразделения выехали, информация уточняется», — рассказали в ведомстве.

Сотрудников МЧС вызвали в трехэтажный многоквартирный жилой дом. По прибытию на место происшествия они установили, что произошло возгорание на площади 1200 квадратных метров. Обрушились конструкции здания — четыре квартиры.

Известно о трех пострадавших. В пресс-службе СК РФ по Нижегородской области уточнили, что данных об их состоянии пока нет.

«На место выехали и будут работать следователи и специалисты регионального Следственного комитета», — добавили в ведомстве.

Со слов соседей, в здании находится человек. В экстренных службах РИА «Новости» рассказали, что под завалами может находиться ребенок. Из дома начали эвакуировать жителей.

Причиной взрыва и пожара предварительно названа утечка газа из-за неисправности оборудования.