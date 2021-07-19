Жителей Карелии эвакуировали из-за лесных пожаров

Более 600 жителей Карелии эвакуировали из населенных пунктов. Причиной этого стали лесных пожары. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Для ликвидации природных пожаров в Карелии привлекаются вертолет и пожарные поезда, проведена эвакуация более 600 человек», — передал слова пресс-службы МЧС RT. Пожар возле поселка Найстенъярви занял площадь около 800 гектаров. Он приблизился на расстояние до 0,5 километра. Ранее в Якутске из-за дыма от лесных пожаров парализовало работу аэропорта. Дым снизил видимость до нуля.