19 июля 2021, 22:43
Жителей Карелии эвакуировали из-за лесных пожаров
Более 600 жителей Карелии эвакуировали из населенных пунктов. Причиной этого стали лесных пожары. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Для ликвидации природных пожаров в Карелии привлекаются вертолет и пожарные поезда, проведена эвакуация более 600 человек», — передал слова пресс-службы МЧС RT.
Пожар возле поселка Найстенъярви занял площадь около 800 гектаров. Он приблизился на расстояние до 0,5 километра.
Ранее в Якутске из-за дыма от лесных пожаров парализовало работу аэропорта. Дым снизил видимость до нуля.