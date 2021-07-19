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    19 июля 2021, 22:43

    Жителей Карелии эвакуировали из-за лесных пожаров

    Арина Бобкова

    Более 600 жителей Карелии эвакуировали из населенных пунктов. Причиной этого стали лесных пожары. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    «Для ликвидации природных пожаров в Карелии привлекаются вертолет и пожарные поезда, проведена эвакуация более 600 человек», — передал слова пресс-службы МЧС RT.

    Пожар возле поселка Найстенъярви занял площадь около 800 гектаров. Он приблизился на расстояние до 0,5 километра.

    Ранее в Якутске из-за дыма от лесных пожаров парализовало работу аэропорта. Дым снизил видимость до нуля.