Дым от пожаров парализовал аэропорт Якутска и движение паромов по Лене

В Якутске из-за дыма от лесных пожаров парализовало работу аэропорта. Из-за нулевой видимости задерживаются рейсы как на прибытие, так и на вылет. По той же причине приостановлено движение паромов на реке Лене.

Густой дым парализовал аэропорт Якутска. Воздушная гавань не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий, сообщили на странице аэропорта в Instagram.

Движение паромов на реке Лене также приостановили из-за нулевой видимости от пожаров. Власти Якутии сообщили, что движение судов и паромов на переправах Якутск — Нижний Бестях, Мохсоголлох — Качикатцы и Кангалассы — Соттинцы приостановлено до улучшения обстановки на основании правил безопасности судоходства.

Якутск накрыло дымом от лесных пожаров в соседнем Горном районе, где фиксируют 34 очага возгорания на общей площади 340 тысяч гектаров, сообщили на сайте регионального МЧС.

Помимо Якутска, дым от лесных пожаров накрыл еще 50 населенных пунктов в регионе. Всего в республике зарегистрировано 187 очагов природных пожаров.