Происшествия 03 марта 2024, 11:24 Жителей города Гриндавик эвакуировали из-за угрозы извержения вулкана в Исландии RUV: в Исландии эвакуированы жители Гриндавика из-за угрозы извержения вулкана Raul Moreno / Global Look Press

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Власти Исландии решили эвакуировать жителей города Гриндавик из-за угрозы нового извержения вулкана, расположенного на полуострове Рейкьянес. Об этом сообщил телеканал RUV со ссылкой на данные правоохранителей.

Метеорологическая служба сообщила, что в километре к востоку от горы Силингарфелл началось движение магмы. Оно спровоцировало интенсивную сейсмическую активность, которая указывает на возможность извержения.

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По словам представителя службы Бенедикта Офейгссона, магма не вышла на поверхность земли. Он предположил, что следующее землетрясение может быть непродолжительным.

В январе на полуострове Рейкьянес произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике, после чего в городе начались пожары. Власти Исландии заявили, что это было самое мощное извержение вулкана с 1973 года.