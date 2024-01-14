Мир 14 января 2024, 20:54 После извержения вулкана в исландском Гриндавике загорелись дома RUV: в Исландии после извержения вулкана загорелись дома в Гриндавике Raul Moreno/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В городе Гриндавике (полуостров Рейкьянес в Исландии) лава после извержения вулкана добралась до жилых построек, в домах начались пожары. Подробности стихийного бедствия рассказали журналисты исландской телерадиокомпании RUV.

Извержение вулкана началось утром в воскресенье. Жителей Гриндавика эвакуировали ночью, в городе отключили электричество и водоснабжение, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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К вечеру потоки лавы добрались до города. Они повредили линии электропередачи и другие объекты инфраструктуры. Сумма причиненного ущерба пока неизвестна — специалисты приступят к оценке после ликвидации последствий ЧП. Журналисты отметили, что городские власти хорошо подготовились — они установили специальные барьеры для лавы, и они хорошо себя показали.

Всего в Исландии 33 вулкана. На полуострове Рейкьянес за последние три года произошло четыре извержения.