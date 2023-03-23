Эксклюзив 23 марта 2023, 06:30 Жителей двух подъездов эвакуировали из-за пожара в подвале девятиэтажки на юго-западе Москвы Пожар случился в подвале дома на улице Миклухо-Маклая в Москве Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

В девятиэтажном доме на юго-западе Москвы случился пожар. Сгорели мебель и оборудование в подвальном помещении. Спасатели эвакуировали жильцов двух подъездов, рассказал источник «360».

Экстренные службы вызвали около трех часов ночи 23 марта на улицу Миклухо-Маклая. Из магазина подвального типа на первом этаже девятиэтажного панельного дома пошел густой черный дым, и очевидцы позвонили в «112». Из двух подъездов дома ради безопасности эвакуировали 20 человек.

Реклама

Специалисты нашли источник возгорания. Оборудование и мебель загорелись на площади 20 квадратных метров в двух помещениях подвала. В течение часа пожар удалось полностью потушить, никто не пострадал.

Реклама

На северо-западе Москвы за день до этого нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. Его оставили завернутым в пакет в подъезде жилого дома на Митинской улице.