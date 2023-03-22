22 марта 2023, 12:10
Снаряд времен ВОВ нашли на северо-западе Москвы
«360»: снаряд времен ВОВ нашли в подъезде на Митинской улице
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в подъезде на северо-западе Москвы. Об этом очевидцы сообщили «360».
Боеприпас обнаружили в подъезде первого корпуса дома 16, расположенного по Митинской улице. Его калибр — 76 миллиметров. Снаряд был обернут в пакет.
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После обнаружения боеприпас переместили на улицу. Прилегающую территорию оцепили.
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Пока непонятно, как снаряд оказался в подъезде жилого дома. Также остается неизвестной информация о типе боеприпаса.
Оружие
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