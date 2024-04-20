Происшествия 20 апреля 2024, 12:45 Жителей домов у дамбы начали эвакуировать в Кургане Власти объявили об эвакуации жителей домов, расположенных у дамбы в Кургане Andrey Titov/Business Online / Global Look Press

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Жителей, чьи дома расположены неподалеку от дамбы, призвали эвакуироваться из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«Вниманию жителей домов, прилегающих к дамбе в районе Кировского моста! Возникла угроза подтопления. Проводится эвакуация», — говорится в сообщении.

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Курганцев попросили забрать детей, пожилых и маломобильных родственников и домашних животных. Также жителей призвали собрать вещи, документы, медицинские препараты и уехать из опасной зоны.

В правительстве уточнили, что автобусы ожидают пассажиров в районе пересечения улиц Кирова — Климова, Климова — Красина, Климова — Томина. В гимназии № 31, расположенной на улице Пичугина, 36, обустроили пункт временного размещения.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в ближайшие пару дней на реке Тобол у Кургана пройдет пик весеннего половодья. На остальных участках ситуация остается спокойной.