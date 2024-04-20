Происшествия 20 апреля 2024, 08:56 Пик половодья у Кургана начнется через два-три дня МЧС: на реке Тобол у Кургана пик весеннего половодья ожидают через два-три дня Пресс-служба МЧС

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В ближайшие пару дней на реке Тобол возле Кургана ожидается пик весеннего половодья. Об этом сообщили в прогнозе ГУ МЧС России по региону.

«В ближайшие два-три дня на реке Тобол у города Курган ожидается формирование пика весеннего половодья. На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная», — передали в министерстве.

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Жителей предупредили, что в ближайшие пару дней ожидается затопление жилых домов и приусадебных участков. Из-за высокого уровня воды людей призывали эвакуироваться.

Ранее уровень воды в реке Тобол достиг опасной отметки — 1009 сантиметров. Жители Кургана помогли возвести дамбу у набережной. Спецслужбы продолжают патрулировать улицы в затопленных садовых некоммерческих товариществах.