Эксклюзив 01 апреля 2023, 09:12 Жителей 22-этажного дома эвакуировали из-за пожара на северо-востоке Москвы Источник «360»: пять человек спасли во время пожара в высотке на северо-востоке Москвы РИА «Новости»

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В 22-этажном доме на северо-востоке Москвы случился пожар. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 жильцов. Еще пять человек спасли из огня, рассказал источник «360».

«Около 04:30 поступило сообщение о пожаре на улице Академика Королева, в доме 8, корпус 2. В 22-этажном здании открытое горение зафиксировали на 18-м этаже», — рассказал источник.

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Спасатели с большим трудом подъехали к месту пожара из-за припаркованных машин.

«Люди просили о помощи. Всего из горящего дома спасли пять человек, эвакуировали 10. Горящую квартиру самостоятельно покинули два жильца. В огне никто не пострадал», — уточнил источник.

Он обратил внимание, что пожар произошел в квартире, перепланированной из трехкомнатной в четырехкомнатную.

Огонь охватил кухню и балкон. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В 05:23 возгорание ликвидировали.

Ранее жителей двух подъездов эвакуировали из-за пожара в подвале девятиэтажки на юго-западе Москвы.