Житель Железнодорожного закидал яйцами подростков и подстрелил одного из них

Подмосковные полицейские проводят проверку по факту стрельбы в Железнодорожном, в результате которой был ранен подросток. По данным источника «360» в правоохранительных органах, неизвестный мужчина 11 июля кидал в группу детей яйца и стрелял из оружия.

Пострадавший мальчик 2005 года рождения обратился за медицинской помощью в областную больницу Балашихи. Врачи диагностировали огнестрельное ранение и сообщили о пострадавшем в правоохранительные органы. У подростка было прострелено левое предплечье. Эксперты подтвердили, что нападавший использовал пневматическое оружие.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции по микрорайону Железнодорожный. Сейчас проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Ранее стражи порядка задержали жителя Рузского городского округа Подмосковья, у которого нашли револьвер и пистолеты с патронами. Задержанный оказался безработным гражданином Польши без регистрации. Экспертиза подтвердила, что оружие боевое и пригодное для стрельбы.