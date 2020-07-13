Поляка с арсеналом оружия задержали в Подмосковье

Подмосковные полицейские нашли револьвер и пистолеты с патронами у жителя Рузского городского округа. На гражданина Польши завели уголовное дело, по которому его ждут разбирательства.

Иностранца задержали в одном из жилых домов поселения Тучково, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось, поляк временно проживал в квартире без регистрации и нигде не работал.

В комнатах полицейские нашли пистолет GH, пистолет ПМ и револьвер TAURUS. Кроме того, они изъяли 17 стволов для огнестрельного оружия с патронником и более 430 различных патронов.

Все оружие отправили на экспертизу, которая подтвердила, что пистолет ПМ и револьвер TAURUS являются огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы. Еще специалисты установили, что 10 патронов калибра девять миллиметров и восемь патронов калибра 5,6 миллиметров были пригодны для стрельбы

В итоге на мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Все остальное оружие также отправят на экспертизу, а с гражданином Польши будут разбираться следователи.