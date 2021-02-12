Житель Владивостока умер после падения на ледяном тротуаре

Мужчина во Владивостоке скончался после того, как упал на неочищенном тротуаре и ударился головой. Об том сообщила прокуратура Приморского края.

Очевидцы рассказали, что мужчина упал на ледяном тротуаре и ударился головой. На место прибыла бригада скорой помощи. Но врачам не удалось спасти жизнь мужчины. Точная причина смерти будет установлена в ходе доследственной проверки. Прокуроры выяснят, насколько своевременно проводилась очистка тротуаров от снега и наледи.

«Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку исполнения законодательства о благоустройстве и содержании городских территорий», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Новосибирске местный житель в ожидании общественного транспорта поскользнулся и угодил под колеса автобуса, который подъезжал к остановке. От полученных травм мужчина скончался.