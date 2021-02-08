08 февраля 2021, 18:50
Житель Новосибирска погиб под колесами автобуса, поскользнувшись на остановке
В Новосибирске местный житель угодил под колеса маршрутного автобуса и погиб. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.
Авария произошла сегодня днем на остановке «Калининский универмаг». Мужчина ждал общественный транспорт и внезапно поскользнулся. Он попал под колеса автобуса, который в тот момент подъезжал к остановке. Полученные травмы оказались смертельными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.