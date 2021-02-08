Житель Новосибирска погиб под колесами автобуса, поскользнувшись на остановке

Авария произошла сегодня днем на остановке «Калининский универмаг». Мужчина ждал общественный транспорт и внезапно поскользнулся. Он попал под колеса автобуса, который в тот момент подъезжал к остановке. Полученные травмы оказались смертельными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.