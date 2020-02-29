Житель Ульяновска чудом не попал в ДТП с автобусом с детьми

«Они ехали в Ульяновск, в аквапарк. А я не поехал, потому что соревнования по баскетболу вот сейчас будут», — рассказал «360» игрок той самой команды Алексей. Его спасло чудо, те самые другие соревнования. Иначе он мог оказаться в том самом автобусе вместе с товарищами по команде, и как бы в итоге развивались события, предсказать не дано никому.

Губернатор Ульяновской области создал оперативный штаб, который координирует помощь пострадавшим в аварии взрослым и детям. Следственный комитет тем временем начал собственную проверку происшествия.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области проводится проверка о травмировании пассажиров автобуса», — подтвердили в СК региона.

Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.