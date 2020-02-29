Автобус с юными футболистами опрокинулся в Ульяновской области. Пострадали 10 человек

Автобус с детской футбольной командой попал в аварию в Ульяновской области. Пострадали 10 человек, одному из них оторвало руку.

«По предварительным данным, пострадали 10 человек. Шесть детей и один взрослый получили амбулаторную помощь на месте. Трое детей находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии», — сообщили в пресс-службе правительства Ульяновской области.

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Авария произошла на 24-м километре федеральной автодороги Р178 Саранск — Ульяновск, неподалеку от поселка Порецкое. Автобус Hyundai съехал в кювет в 07:54 (06:54 по московскому времени) 29 февраля.

Автобус принадлежит футбольному клубу «Нефтяник». По информации ульяновского МЧС, спортсмены ехали из Новоспасского на соревнования в Ульяновск.

В пресс-службе правительства Ульяновской области рассказали, что водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где транспортное средство опрокинулось. По информации РЕН ТВ, одному из пострадавших оторвало руку.

Всего в автобусе находились 29 человек: 26 детей и три тренера. В Ульяновской области создали оперативный штаб, который займется помощью пострадавшим. Комиссия проверит обстоятельства аварии и соблюдение правил перевозки детей.