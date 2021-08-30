Житель Уфы поймал выпавшего из окна 11-месячного ребенка

Житель Уфы поймал 11-месячного ребенка, который выпал из окна первого этажа на улице Пекинской. Он попытался вылезти на улицу вслед за своей трехлетней сестрой.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на управление гражданской защиты столицы Башкирии, прохожий увидел маленькую девочку, которая упала на землю из окна первого этажа. Он поспешил на помощь и подхватил полетевшего вниз 11-месячного ребенка, который попытался выбраться из квартиры за своей сестрой.

«Он обратил внимание, что из окна пытается выйти еще один ребенок. Он чудом успел подхватить малыша, которому едва исполнилось 11 месяцев», — отметили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, девочка с травмами попала в больницу. Уфимец вызвал полицию и скорую помощь. Он дождался медиков и передал им детей. Как отметили в управлении, их мать в момент происшествия находилась дома. Сейчас полицейские изучают обстоятельства ЧП.

На прошлой неделе в Набережных Челнах с 11-го этажа упал годовалый ребенок. Его мама и брат вышли в соседнюю комнату, когда мальчик оперся на москитную сетку и полетел вниз. Он получил тяжелейшие травмы и умер на месте.