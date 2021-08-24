Годовалый ребенок умер после падения с 11-го этажа в Набережных Челнах

Годовалый ребенок погиб в результате падения с 11-го этажа в Набережных Челнах. По факту случившегося открыто уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Татарстан.

«Из окна 11-го этажа одного из домов в четвертом комплексе города Набережные Челны выпал годовалый мальчик. В результате полученных травм ребенок скончался на месте», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, мама и старший брат мальчик отошли в соседнюю комнату. Оставшись один, ребенок забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Она не выдержала его веса.

По факту случившегося открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.