Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло | 360°

Эксклюзив 23 сентября 2022, 19:17 Поделиться Telegram

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Viber Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло Источник «360»: жители Ставрополя не дали мужчине прыгнуть с балкона 11-го этажа

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Настоящая драма разыгралась в одном из спальных районов Ставрополя. Местный житель избил свою сожительницу, после чего решил скрыться, рассказал источник «360». Мужчина не нашел ничего лучше, как спрыгнуть с балкона.

По информации собеседника «360», мужчина серьезно избил свою возлюбленную. На звуки прибежали соседи. Они попытались задержать обидчика, но он пустился наутек. В какой-то момент бежать оказалось некуда, и он вышел на балкон. Ставрополец перебросил ногу и спрыгнул вниз, но в этот момент его схватили за руку. На место подоспели соседи. Они подняли его наверх, на этом операцию с погоней и спасением завершили.

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