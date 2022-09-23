Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло | 360°

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Житель Ставрополя выпрыгнул с балкона 11-го этажа. Он хотел избежать погони, но не вышло

Источник «360»: жители Ставрополя не дали мужчине прыгнуть с балкона 11-го этажа

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Настоящая драма разыгралась в одном из спальных районов Ставрополя. Местный житель избил свою сожительницу, после чего решил скрыться, рассказал источник «360». Мужчина не нашел ничего лучше, как спрыгнуть с балкона.

По информации собеседника «360», мужчина серьезно избил свою возлюбленную. На звуки прибежали соседи. Они попытались задержать обидчика, но он пустился наутек. В какой-то момент бежать оказалось некуда, и он вышел на балкон. Ставрополец перебросил ногу и спрыгнул вниз, но в этот момент его схватили за руку. На место подоспели соседи. Они подняли его наверх, на этом операцию с погоней и спасением завершили.

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