Происшествия 02 апреля 2024, 17:10 Житель села под Белгородом пострадал из-за атаки дрона ВСУ Гладков: ВСУ атаковали село Цаповка двумя дронами, пострадал человек РИА «Новости»

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ВСУ атаковали село Цаповка, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он уточнил, что в результате сброса взрывного устройства с одного из вражеских беспилотников пострадал местный житель.

В Цаповке зафиксировали два украинских БПЛА.

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«В результате первого сброса взрывного устройства пострадал мужчина, который в это время находился за рулем автомобиля», — отметил Гладков.

У пострадавшего — контузия, гематома и ссадины правой ноги, его отправили в белгородскую больницу. Второй беспилотник сбросил взрывное устройство на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате ЧП повреждения получил грузовик.

Утром 2 апреля ВСУ попытались атаковать село Долгое в Белгородской области. По словам Вячеслава Гладкова, повреждения получили жилые дома и автомобиль, никто из жителей не пострадал.