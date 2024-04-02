02 апреля 2024, 10:58
Беспилотник сбросил взрывные устройства на село в Белгородской области
Губернатор Гладков: село Долгое атаковал БПЛА, никто не пострадал
Утром 2 апреля украинские военные атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Беспилотник спросил два взрывных устройства на частный сектор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет», — сообщил он.
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Два частных дома, по информации Вячеслава Гладкова, остались без окон. Один автомобиль получил повреждения. Оперативные службы выехали к месту атаки.
Беспилотники рухнули в двух городах Татарстана — Елабуге и Нижнекамске. По предварительной информации, они повредили общежитие и установку нефтеперерабатывающего завода, пострадали не менее шести человек. В Липецкой области военные подавили один дрон. Его обнаружили в Становлянском районе.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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