Происшествия 02 апреля 2024, 10:58 Беспилотник сбросил взрывные устройства на село в Белгородской области Губернатор Гладков: село Долгое атаковал БПЛА, никто не пострадал

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Утром 2 апреля украинские военные атаковали село Долгое Валуйского городского округа. Беспилотник спросил два взрывных устройства на частный сектор, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА. В результате сброса двух взрывных устройств пострадавших нет», — сообщил он.

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Два частных дома, по информации Вячеслава Гладкова, остались без окон. Один автомобиль получил повреждения. Оперативные службы выехали к месту атаки.

Беспилотники рухнули в двух городах Татарстана — Елабуге и Нижнекамске. По предварительной информации, они повредили общежитие и установку нефтеперерабатывающего завода, пострадали не менее шести человек. В Липецкой области военные подавили один дрон. Его обнаружили в Становлянском районе.