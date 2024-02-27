Происшествия 27 февраля 2024, 07:56 Житель Пензы упал в вырытый у крыльца котлован СКР проведет проверку после падения мужчины в коммунальную яму

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В Пензе коммунальщики вырыли котлован у крыльца дома, чтобы устранить аварию. Ночью мужчина не заметил яму и упал в нее. Следственное управление СКР по Пензенской области объявило о проведении проверки.

Коммунальная авария произошла возле дома на улице Суворова. Рабочие вырыли у крыльца котлован и, судя по фото, обнесли деревянным ограждением с сигнальной лентой. Ночью 23 февраля 35-летний мужчина не заметил яму и упал. Его госпитализировали.

СУ СКР по Пензенской области / «ВКонтакте» СУ СКР по Пензенской области / «ВКонтакте» СУ СКР по Пензенской области / «ВКонтакте» СУ СКР по Пензенской области / «ВКонтакте»

Следственный отдел по Ленинскому району Пензы устроил доследственную проверку по статье 238 УК России «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». Яму засыпали щебнем.

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