Происшествия 27 февраля 2024, 05:39 Железобетонные плиты упали с фуры на встречные машины в Приморье МВД: в Приморье железобетонные плиты рухнули с фуры, один человек погиб

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В Приморском крае произошла авария, в ходе которой с фуры рухнули железобетонные плиты прямо на встречные автомобили. В результате один человек погиб, двое — травмированы, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

ДТП произошло в районе 91-го километра автодороги «Осиновка — Рудная пристань».

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По предварительной информации, плиты упали с большегруза Scania, двигавшегося из Дальнереченска в поселок Тигровый. После обрушения они подмяли под себя автомобили Niva, Toyota Allion и Honda Shattle, которые ехали во встречном направлении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее в Тюмени пьяный водитель повредил три автомобиля, пытаясь уйти от полицейской погони. Потом мужчина проехал еще немного, бросил авто и попытался сбежать. Но полицейские его быстро задержали.