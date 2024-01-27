27 января 2024, 00:38
Житель Омской области натравил охотничьего пса на косулю и добил ее топором
Житель деревни Александровка натравил на дикую косулю, забредшую на его участок, охотничьего пса, а потом добил раненое животное топором. На него завели дело о жестоком обращении с животными, сообщили пресс-службе УМВД по Омской области.
Видеозапись с убийством косули попала в Сеть. На кадрах видно, что мужчина натравил собаку на дикое животное. Полицейские выяснили, что события происходили в деревне Александровка Марьяновского района Омской области.
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«Фигурант, якобы для проверки охотничьих навыков собаки, дал соответствующую команду своему псу породы дратхаар, в результате чего собака набросилась на косулю и стала ее терзать», — сообщили правоохранители.
Мужчине за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы.
После смерти кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда в Кирове, СК РФ возбудил уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Обвиняемой грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишение свободы сроком до трех лет.
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