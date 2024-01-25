Криминал 25 января 2024, 12:59 Смерть кота Твикса квалифицировали как жестокое обращение с животными РИА «Новости»: СК возбудил уголовное дело после смерти кота Твикса Freepik

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Уголовное дело после гибели выброшенного из поезда кота Твикса возбудили по статье о жестоком обращении с животными, но пока его фигурантом никто не стал. Об этом сообщил источник РИА «Новости».

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 245 УК России „Жестокое обращение с животными“. Дело возбуждено по факту, по уточненным данным, фигурантов в деле пока нет», — сказал собеседник «360».

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Будущему обвиняемому грозит наказание от штрафа до 80 тысяч рублей или полугодового дохода до ареста на шесть месяцев либо лишения свободы сроком до трех лет. Законодатели предусмотрели также ограничение свободы до года, обязательные работы до 360 часов и исправительные до года.

Другой источник агентства заявлял, что фигуранткой уголовного дела стала проводница поезда. Он не уточнил, как именно квалифицировали преступление. Полиция устроила проверку из-за травли в соцсетях — люди отправляли угрозы женщине-кондуктору автобуса, которую приняли за работницу РЖД.

Твикс умер после того, как в поезде выбрался из переноски, проводница не нашла его хозяев и попросила пассажира в тамбуре выставить его на улицу. Хронологию событий отследили по записям камер. Мужчина, который вез животное, в это время спал.