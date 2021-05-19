Житель Нижнего Тагила устроил погром в супермаркете

Полиции в Нижнем Тагиле пришлось несколько минут ловить в супермаркете «Мегамарт» неадекватного посетителя, который прыгал по полкам и громил стеллажи. Об этом сообщило издание «Тагильский рабочий».

Мужчина накануне зашел в магазин на улице Фрунзе, дом 13. Он полез на стеллажи и начал крушить полки с товарами. Все это происходило на глазах других посетителей, которые наблюдали, как сотрудники супермаркета вместе с полицейскими несколько минут бегали по торговой точке за буйным молодым человеком.

Пробежавшись по стеллажам, мужчина повис на подвесных лампах. Он запутался в проводах и впоследствии в магазине погас свет. Но после этого правоохранителям удалось задержать покупателя, которым оказался 30-летний житель Ленинского района. В нижнетагильском МВД сообщили, что ранее он уже был неоднократно судим, в том числе по статье о сбыте наркотиков.

Мужчину передали бригаде скорой помощи и направили в профильную больницу. По заявлению представителей супермаркета в полиции начали проверку.

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