Воронежцы устроили потасовку из-за просрочки. Видео

Несколько жителей Воронежа устроили потасовку за тележку с просроченными продуктами у жилого комплекса «Северная корона». Видео этого момента появилось в Сети.

На кадрах видно, как женщина в униформе супермаркета везет тележку с товарами к мусорке. Однако на ее пути появляются несколько человек и на дают пройти. Затем местные жители залезают в тележку и начинают брать продукты, при этом отталкивая друг друга. Сотрудница магазина вынуждена отойти в сторону.

После этого люди убирают еду в подготовленные сумки. Один мужчина пошел к своей иномарке и отправил сумку с продуктами в багажник.

«Ну это точно не от бедности люди у помойки караулят. Вот мужчина в приличной одежде, на хорошей машине. Зачем ему просрочка?» — возмутилась одна из местных жительниц.

Автор видео рассказал местному порталу «МОЕ! Online», что воронежцы разбирают просроченные товары почти каждый день. Местные жители из жилого комплекса «Северная корона» знают, в какое время будут вывозить тележку, и собираются у бака заранее.