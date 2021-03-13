Житель Москвы стал жертвой пожара в высотке

В 14-этажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар. Один человек погиб, сообщил столичный главк МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу улица Таганская, дом 44 поступило в 00:36 мск. Пожар произошел в квартире на шестом этаже. Загорелась мебель и личные вещи, огонь распространился на пять квадратных метров.

В 01:06 мск пожар потушили. Из-за чего погиб человек, в сводке не уточняется.

Накануне в Анапе произошел крупный пожар в многоэтажке. Огонь уничтожил 24 квартиры на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома. Также несколько квартир были повреждены водой при тушении. Площадь пожара составила 3150 квадратных метров.

Их дома эвакуировали около 300 жильцов, они находятся в пунктах временного размещения.

Следователи возбудили уголовное дело. Причиной пожара стала неисправность электропроводки в самодельной сауне, сообщили в СК.