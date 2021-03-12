Уголовное дело возбудили после пожара в многоэтажном доме в Анапе

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в многоэтажке в Анапе. Один из жильцов обустроил на техническом этаже сауну — он сам провел туда электричество и другие коммуникации.

Об этом сообщили в СУ СК по Краснодарскому краю. В ведомстве сообщили, что пожар в восьмиэтажном жилом доме на пересечении улиц Спортивной и Лазурной произошел рано утром 12 марта. Огонь уничтожил 23 квартиры, а также выжег мансардный этаж.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» в отношении одного из жильцов дома. В ходе проверки эксперты выяснили, что пожар произошел на восьмом этаже. Причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

«По данным следствия, 64-летний житель одной из квартир на седьмом этаже обустроил часть технического этажа под свои нужды, построив дополнительные помещения, в том числе сауну. Также им было самостоятельно проведено электричество и другие коммуникации», — сказано в сообщении.

На сайте СК также уточнили, что мужчина не получил разрешений от контролирующих органов. Следствие считает, что самовольные действия жителя привели к возможности возгорания, которое произошло в доме. Сейчас правоохранители назначили ряд экспертиз, которые помогут выяснить точную причину пожара, а также начали опрашивать жильцов и свидетелей.