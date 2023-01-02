Эксклюзив 02 января 2023, 10:13 Житель Москвы покончил с собой на новогодних праздниках Источник «360»: москвич покончил с собой на Хорошевском шоссе РИА «Новости»

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В Москве нашли тело молодого человека, который, по предварительным данным, покончил с собой. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Погибшего обнаружили в доме 43а по Хорошевскому шоссе. На вид ему около 19 лет. Дополнительная информация по происшествию уточняется.

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В октябре сообщалось, что житель Москвы убил супругу и совершил самоубийство.

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