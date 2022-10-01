Москвич убил жену и покончил с собой | 360°

Криминал 01 октября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber Москвич убил жену и покончил с собой СК: в Москве мужчина убил жену и покончил с собой РИА Новости

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Житель Москвы убил жену, а потом совершил самоубийство. Его нашли мертвым под окнами дома. Следователи уже возбудили уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, на момент совершения преступления пара собиралась разводиться. Следствие установило, что мужчина 1985 года рождения приехал на съемную квартиру, где жил вместе с супругой.

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«У них произошла ссора. <…> Мужчина нанес ей ножевые ранения. После чего отправил сообщение близкому родственнику о случившемся и покончил жизнь самоубийством», — уточнили в пресс-службе СК РФ по Москве.

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СМИ писали, что москвич ударил жену ножом девять раз. Матери погибшей он отправил сообщение, в котором рассказал об убийстве и заявил, что сделал это из ревности.

Супруги воспитывали шестилетнюю дочь. В момент убийства девочки не было дома, так как злоумышленник заранее отвез ее к теще. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

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