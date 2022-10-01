Москвич убил жену и покончил с собой | 360°

Все новости

Криминал

01 октября 2022, 14:55

Москвич убил жену и покончил с собой

Эксклюзив

01 октября 2022, 14:44

НАТО отрезвил Зеленского отказом после громких слов о скором вступлении в альянс

Реклама

Мир

01 октября 2022, 14:33

Олимпийскому комитету Украины запретили делать заявления о России

Знаменитости

01 октября 2022, 14:31

Пугачева продаст свой замок в деревне Грязь за миллиард рублей

Мир

01 октября 2022, 14:28

Министры стран ОПЕК+ впервые за два года встретятся очно 5 октября

Экология

01 октября 2022, 14:07

Густой туман накрыл Москву и Подмосковье. Мглу унесут дожди

Эксклюзив

01 октября 2022, 14:04

Два пешехода пострадали при столкновении автомобилей на Дмитровском шоссе в Москве

Общество

01 октября 2022, 13:51

Десятиклассника наградили за мужество при стрельбе в школе в Ижевске

Эксклюзив

01 октября 2022, 13:48

«Если не пойдем, нас никто не защитит». Контрактник из Солнечногорска — о мобилизации

Криминал

01 октября 2022, 14:55

Москвич убил жену и покончил с собой

СК: в Москве мужчина убил жену и покончил с собой

Читать 360tv в

Житель Москвы убил жену, а потом совершил самоубийство. Его нашли мертвым под окнами дома. Следователи уже возбудили уголовное дело.

По данным РЕН ТВ, на момент совершения преступления пара собиралась разводиться. Следствие установило, что мужчина 1985 года рождения приехал на съемную квартиру, где жил вместе с супругой.

Реклама

«У них произошла ссора. <…> Мужчина нанес ей ножевые ранения. После чего отправил сообщение близкому родственнику о случившемся и покончил жизнь самоубийством», — уточнили в пресс-службе СК РФ по Москве.

Реклама

СМИ писали, что москвич ударил жену ножом девять раз. Матери погибшей он отправил сообщение, в котором рассказал об убийстве и заявил, что сделал это из ревности.

Супруги воспитывали шестилетнюю дочь. В момент убийства девочки не было дома, так как злоумышленник заранее отвез ее к теще. Правоохранители выясняют все обстоятельства и детали происшествия.

Москва

Убийства

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама