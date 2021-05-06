Житель Морозовска похитил пятилетнюю девочку

Мужчина из города Морозовска в Ростовской области похитил маленькую девочку, которая направлялась домой. Он запер ее в нежилом помещении на территории частного дома, сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, 5 мая мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, увидел пятилетнюю девочку, которая направлялась в сторону своего дома с детской площадки.

Он проследовал за девочкой до дома, где завел с ней разговор и предложил жить вместе с ним. После этого мужчина заставил девочку пойти с ним и привел ее на территорию частного дома, где удерживал в нежилом помещении не менее 15 минут.

Отец девочки написал заявление в полицию. Следственный комитет проводит расследование. Возбуждено уголовное дело о похищении человека, совершенном в целях получения материальной выгоды.

Подозреваемый ранее уже дважды был судим — по статьям «Кража» и «Вымогательство».

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