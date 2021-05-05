В городе Краснотурьинске Свердловской области школьник заманил девятилетнюю девочку в лес и изнасиловал ее на глазах у двух братьев и приятеля. Об этом сообщило издание E1.ru.

Местные жители рассказали, что вечером 23 апреля компания мальчишек позвала девочку жечь костер в лесу. Они отправились в район, который называется Подсобное Хозяйство. Это достаточно депрессивный отдаленный район с ветхой инфраструктурой, где дети часто гуляют сами по себе.

В лесу на девочку накинулся 12-летний школьник, повалил ее на землю и начал насиловать. За всем этим наблюдали еще трое мальчиков. После этого девочка рассказала обо всем маме. Школьницу отвезли в больницу. По словам соседей, девочка спокойная и доверчивая, проживает вместе с мамой и отчимом.

Из четверых мальчиков трое — братья. Они из бедной семьи. Отца нет, мама воспитывает детей одна и работает дояркой. В СК пока не комментировали эти сообщения.

Ранее в Набережных Челнах возле подвала одного из жилых домов обнаружили труп мужчины, который, предположительно, пытался изнасиловать в подсобке некую девушку.