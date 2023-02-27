Происшествия 27 февраля 2023, 14:33 Теткино и Попово-Лежачи оказались обесточены после обстрела ВСУ Курской области Старовойт: после обстрела ВСУ поселок Теткино и село Попово-Лежачи остались без света РИА «Новости»

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ВСУ снова обстреляли территорию Курской области. Под огонь попал Глушковский район, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«К счастью, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Однако после прилетов оказались повреждены линии электропередач. Обесточенными остаются поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Аварийные бригады в ближайшее время устранят повреждения, добавил Старовойт.

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Ранее курский губернатор сообщил, что украинские военные открыли огонь по приграничным территориям Кореневского и Суджанского районов. В результате без света остались восемь населенных пунктов. Среди жителей никто не пострадал. Дома также не получили разрушений.

Старовойт добавил, что последствия обстрела будут устранять, как только позволит обстановка, чтобы не подвергать опасности ремонтные бригады.