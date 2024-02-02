Происшествия 02 февраля 2024, 17:18 Восьмиклассница выпила шампанское и взорвала гранату в квартире подруги в Москве Shot: пьяная восьмиклассница из Москвы взорвала гранату в квартире подруги Фото: news.ru / Global Look Press

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Восьмиклассница из Москвы выпила шампанское и взорвала страйкбольную гранату в квартире своей подруги. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 15-летняя школьница стащила две бутылки игристого у родителей и пришла с ними в гости к подруге, живущей на 15-й Парковой улице. Помимо спиртного, она захватила с собой страйкбольную гранату, с которой предложила поиграть.

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Боеприпас взорвался прямо у нее в руках. Пострадавшую незамедлительно отвезли в больницу, где врачи констатировали ожог кисти второй степени. Однако девушка отказалась от госпитализации. Вторая участница вечеринки при взрыве не пострадала.

Полиция начала расследование. Школьница утверждает, что нашла гранату по пути к подруге.

Ранее ученица одного из учебных заведений города Шумихи Курганской области избила сверстницу на камеру. Причиной конфликта стало нецензурное слово в адрес другой девушки.