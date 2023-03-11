Происшествия 11 марта 2023, 15:08 Житель Котельников попытался покончить собой на глазах своей семьи Житель Котельников попытался покончить с собой при супруге и ребенке

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Житель Котельников напугал свою семью и жителей спального микрорайона, сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком». Мужчина попытался покончить собой на глазах жены и ребенка, а потом вступил в словесную перепалку с одним из жильцов многоэтажки.

По данным издания, мужчина гулял с супругой и дочерью. В какой-то момент он достал нож, чем напугал свою семью. Женщина с ребенком отошли от него, но житель Котельников не успокоился. Один из жильцов многоэтажки окрикнул его, и нарушитель спокойствия вступил с ним в перепалку. Чем она закончилась и довел ли дебошир начатое до конца — неизвестно.

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Вечером 9 марта на мужчину в Зеленограде напали неизвестные. Они избили его и ударили ножом. Раненого в сугробе обнаружили местные жители. Пострадавший сумел к ним подойти и попросить помощи. Его впустили в подъезд, где он дожидался приезда бригады скорой помощи. По словам местных жителей, в тот вечер мужчина конфликтовал с двумя прохожими. Они по очереди оскорбляли друг друга, а потом двое пытались догнать жертву.

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