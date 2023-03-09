Эксклюзив 09 марта 2023, 23:49 «Истекал кровью». Неизвестные ударили ножом мужчину в Зеленограде Источник «360»: неизвестные ударили ножом мужчину в Зеленограде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вечером 9 марта у корпуса 839 в Зеленограде обнаружили истекающего кровью мужчину, сообщил источник «360». Прохожие вызвали раненому скорую помощь. По предварительной информации, пострадавшего избили и ударили ножом.

Источник рассказал, что недалеко от местного супермаркета между тремя мужчинами случился конфликт. Один начал серьезно оскорблять остальных, те за ним погнались, но убегавшему удалось скрыться.

Реклама

Спустя некоторое время именно его стоящим на коленях в сугробе обнаружили местные жители. Мужчина жаловался на боли в ноге и попросил вызвать ему скорую помощь.

Реклама

«Он держался за ногу и истекал кровью», — отметил источник.

По его словам, пострадавшего пустили в подъезд многоэтажки, где он и дождался медиков. В тот момент мимо проходили сотрудники полиции. Правоохранители разбираются в ситуации и устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Саратове скончался пациент реабилитационного центра. Ряд СМИ сообщил, что над 35-летним молодым человеком регулярно издевались, а очередное избиение и оставление в ковре на морозе привели к гибели.