Происшествия 18 апреля 2024, 11:51 Житель Каховки погиб при обстреле ВСУ РИА «Новости»: при обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб 1 житель и ранены 4 РИА «Новости»

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Мирный житель города Каховка в Херсонской области погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его данным, еще четверо жителей получили ранения.

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В течение суток украинская артиллерия нанесла по Херсонской области 40 ударов. На населенные пункты на левом берегу Днепра предприняли 24 атаки днем и еще 16 — вечером и ночью. Помимо Каховки, под огонь попали Новая Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Великие Копани, Днепряны и Новая Маячка.

В Новой Каховке в результате обстрела оказался поврежден газопровод. Более 20 абонентов остались без газа.

По информации представителя николаевского подполья Сергея Лебедева, Вооруженные силы России атаковали фугасными авиабомбами расположение артиллеристов ВСУ на окраине Берислава, из которого как раз обстреливают Каховку. В итоге украинские войска потеряли около 30 человек.