Житель Иркутска признался в расстреле подростков и назвал случившееся «тусовкой»
На видео задержанный мужчина сообщает, что все случилось 18-го числа. Он называет ссору с подростками и убийство «тусовкой».
«В результате схватился за ружье и убил человека», — заявил подозреваемый.
Он ответил на вопросы следователей, признал свою вину и добавил, что раскаивается в содеянном.
Убийство произошло в селе Барлук Куйтунского района Иркутской области. 22-летний мужчина расстрелял двоих подростков после ссоры. Сначала он выстрелил из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга» в воздух, а затем — по машине, где находились дети. Девочка погибла на месте — выстрел пришелся прямо в висок. Мальчик серьезно пострадал, у него ранение головы. Сейчас он находится в больнице в коме.
Управление СК по региону возбудило уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.