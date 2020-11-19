Житель Иркутска признался в расстреле подростков и назвал случившееся «тусовкой»

Следственный комитет опубликовал видео допроса мужчины, которого заподозрили в расстреле подростков в Иркутской области. Он признался в убийстве и раскаялся.

На видео задержанный мужчина сообщает, что все случилось 18-го числа. Он называет ссору с подростками и убийство «тусовкой».

«В результате схватился за ружье и убил человека», — заявил подозреваемый.

Он ответил на вопросы следователей, признал свою вину и добавил, что раскаивается в содеянном.

Убийство произошло в селе Барлук Куйтунского района Иркутской области. 22-летний мужчина расстрелял двоих подростков после ссоры. Сначала он выстрелил из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга» в воздух, а затем — по машине, где находились дети. Девочка погибла на месте — выстрел пришелся прямо в висок. Мальчик серьезно пострадал, у него ранение головы. Сейчас он находится в больнице в коме.

Управление СК по региону возбудило уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух и более лиц» и «Убийство». Расследование уголовного дела продолжается.