Неизвестный расстрелял подростков в Иркутской области

В Иркутской области, в Куйтунском районе, 22-летний парень расстрелял двоих подростков. В результате девочка погибла на месте, а мальчик сейчас находится в коме. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 105 УК РФ („Покушение на убийство двух и более лиц“), частью 1 статьи 105 УК РФ („Убийство“)», — сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, убийство произошло в среду, 18 ноября, в селе Барлук. Возле дома № 4 на улице Гагарина между 15-летней девочкой и ее знакомым 17-летнем парнем произошла ссора. В какой-то момент из-подъезда вышел мужчина в нетрезвом состоянии и два раза выстрелил в воздух из незарегистрированного нарезного карабина марки «Сайга», а потом сделал несколько выстрелов по машине, в которой находились школьники.

Девочка скончалась на месте, парень получил ранение в голову и сейчас находится в коме. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.