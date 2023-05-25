Происшествия 25 мая 2023, 06:14 Военные предотвратили налет беспилотников на Севастополь Губернатор Севастополя Развожаев: военные сбили два и посадили еще несколько беспилотников РИА «Новости»

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Севастополь попытались атаковать при помощи беспилотников. Два из них военнослужащие Черноморского флота сбили, еще несколько посадили и обезвредили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Ночью наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь», — написал он.

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Силы Черноморского флота сбили около поселка городского типа Кача два БПЛА. Несколько других дронов при помощи средств радиоэлектронной борьбы вынудили приземлиться. По словам Михаила Развожаева, городские объекты не пострадали. Ответственные службы взяли ситуацию под контроль.

При помощи беспилотных катеров украинские военные попытались атаковать корабль «Иван Хурс» в Черном море. Минобороны России сообщило, что налет устроили 24 мая в 05:30 на расстоянии 140 километров к северо-востоку от пролива Босфор.